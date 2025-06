Altro addio per l’Inter ora è UFFICIALE | tutto da rifare

L’Inter si trova di fronte a un’estate di rivoluzioni: l’addio di Simone Inzaghi segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di una nuova sfida. Con cambiamenti in vista sia nel management che nel mercato, i nerazzurri sono chiamati a ricostruire e a scrivere un capitolo ancora più avvincente. La strada è incerta, ma il futuro promette di essere ricco di emozioni e opportunità.

I nerazzurri dovranno ripartire non solo per l’addio di Simone Inzaghi: è appena stato annunciato un altro saluto pesante Per l’Inter è un’estate di enormi cambiamenti. L’addio di Simone Inzaghi dopo quattro anni non può che essere un evento straordinario che chiude un ciclo comunque importante e ne riapre un altro. Ma insieme all’allenatore a mutare sarà anche un po’ l’approccio al mercato, che nelle prossime settimane vedrà il club nerazzurro investire un po’ di più sui cartellini. Sempre, ovviamente, per profili giovani che abbiano già un certo status ma che nei prossimi anni possono esplodere e rappresentare un asset molto maggiore per la società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Altro addio per l’Inter, ora è UFFICIALE: tutto da rifare

In questa notizia si parla di: altro - addio - inter - ufficiale

Addio Tronchetti Provera, nella vita di Chiara Ferragni c’è un altro uomo, ma… - Chiara Ferragni dice addio a Tronchetti Provera nella sua vita e si gode un nuovo capitolo sentimentale.

Un altro addio in casa Inter Marko Arnautovic svela nel post partita di Austria-Romania che non proseguirà la sua avventura in nerazzurro Il contratto del centravanti scade il 30 giugno, poi sarà svincolato. Arnautovic ha augurato il meglio a Cristian Chivu, Vai su Facebook

#Inter, ufficiale l'addio di #Inzaghi: il comunicato Vai su X

Altro addio per l’Inter, ora è UFFICIALE: tutto da rifare; Kolarov, ufficiale l'addio alla Serbia Under 21: Offerta dell'Inter improvvisa, pronto per questa sfida; Inter, ufficiale l'addio di Inzaghi: Scelta condivisa con la società.

Altro addio per l’Inter, ora è UFFICIALE: tutto da rifare - L'Inter dovrà ripartire non solo per l'addio di Simone Inzaghi: è appena stato annunciato un altro saluto pesante nelle giovanili ... Secondo calciomercato.it

Inter, è UFFICIALE: addio ai nerazzurri - Inter, addio ad Andrea Zanchetta: si chiude un ciclo vincente con lo Scudetto Primavera. Si legge su spaziointer.it