Altra tragedia a Lido degli Estensi fa il bagno in mare ma non riemerge | morto 11enne nel Ferrarese

Una tragedia scuote Lido degli Estensi: un bambino di 11 anni, originario del Pakistan, perde la vita nel mare durante una serata estiva. Nonostante i tentativi di salvataggio e le vane speranze, la tragedia si è consumata davanti agli occhi dei presenti. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di garantire la sicurezza in mare. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre si attendono chiarimenti sulle circostanze di questa dolorosa perdita.

Un ragazzino di 11 anni, di origine pakistana, è morto dopo essere stato trovato in mare a Lido degli Estensi (Ferrara) nella serata di domenica 15 giugno. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Ravenna, è arrivato giĂ privo di vita. Il bambino stava facendo il bagno insieme al fratellino intorno alle 20, quando è avvenuta la tragedia. Alcuni bagnanti hanno provato di rianimarlo fino all’arrivo del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto. Sabato morto un 16enne per salvare due turisti. Si aggrava così il bilancio delle tragedie nel fine settimana nella stessa localitĂ : sabato un ragazzo di 16 anni, Aymane Ed Dafali, è morto dopo essersi tuffato per soccorrere due turisti in difficoltĂ . 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tragedia - lido - estensi - bagno

Albero crolla al Lido, tragedia sfiorata: la robinia è caduta verso il canale e in piena notte, ma adesso è allarme - Albero crolla al Lido, una tragedia sfiorata che ha acceso i riflettori sullo stato di salute del verde pubblico veneziano.

Tragedia in mare al confine tra il Lido degli Estensi e il Lido di Spina dove un ragazzo di 16 anni è morto all'altezza della spiaggia libera che si trova tra il bagno Vascello e il canale Logonovo Vai su Facebook

Altra tragedia a Lido degli Estensi, fa il bagno in mare ma non riemerge: morto 11enne nel Ferrarese; Ferrara, fa il bagno in mare ma non riemerge: morto bambino di 11 anni a Lido degli Estensi; Tragedia in mare a Lido Estensi. 16enne muore per salvare due persone.

Trovato in acqua a Lido Estensi, l’11enne è morto. Terza tragedia al mare in due giorni - Lido Estensi Il ragazzino di 11 anni trovato in mare all’altezza del Bagno Maremoto non ce l’ha fatta. msn.com scrive

Lido degli Estensi, fa il bagno in mare ma non riemerge: morto 11enne nel Ferrarese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lido degli Estensi, fa il bagno in mare ma non riemerge: morto 11enne nel Ferrarese ... Scrive tg24.sky.it