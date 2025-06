Alpinisti bloccati sulle Alpi Giulie | salvati nella notte dalla Cima Piccola della Scala

Una notte di tensione e speranza sulle Alpi Giulie, dove una cordata di alpinisti è rimasta bloccata sulla Cima Piccola della Scala. Le squadre di soccorso hanno risposto prontamente, affrontando condizioni estreme per garantire la loro salvezza. Alla fine, grazie all’eccezionale lavoro dei soccorritori, gli escursionisti sono stati tratti in salvo. Un esempio di coraggio e professionalità che rafforza il valore della collaborazione in situazioni di emergenza.

Momenti di apprensione nella notte sulle Alpi Giulie, dove una cordata di alpinisti è rimasta bloccata sulla Cima Piccola della Scala, nel Gruppo di RioBianco. Intorno alle 21 e 30 di ieri, la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e la Guardia di finanza sono state allertate dalla Sores.

