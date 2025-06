Alma Hodzic ottiene il quarto posto a Miss Mondo Italia 2025

Alma Hodzic, la brillante 26enne di Piacenza, conquista il quarto posto a Miss Mondo Italia 2025 durante la selezione tenutasi a Gallipoli, lasciando il pubblico e la giuria senza fiato. Un riconoscimento che sottolinea non solo la sua bellezza, ma anche il suo talento e determinazione. Questa performance segna un passo importante nel suo percorso, proiettandola verso nuove sfide e successi nel mondo della moda e dello spettacolo.

Alma Hodzic, la 26enne piacentina, si è classificata al quarto posto nella finale nazionale di Miss Mondo Italia 2025, che si è svolta domenica 15 giugno all’Eco Resort Le Sirenè, rinomata location del network alberghiero Caroli Hotels a Gallipoli, in provincia di Lecce. Un riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Alma Hodzic ottiene il quarto posto a "Miss Mondo Italia 2025"

