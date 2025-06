Allinearli confermati mentre Ramos viene annullato su Assente Barcola

Il Paris Saint-Germain torna in campo come campione europeo, affrontando l’Atlético Madrid a Los Angeles in un match imperdibile. Dopo aver dominato l’Inter a Monaco, i parigini si preparano a dimostrare la loro forza nella nuova stagione. Tra sorprese e conferme, il calcio internazionale si infiamma: scopriamo insieme le strategie e le emozioni di questa sfida cruciale per il futuro dei campioni. La partita promette spettacolo: non vuoi perdertela!

2025-06-15 20:36:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Paris Saint-Germain gioca la loro prima partita da quando sono diventati campioni europei quando affrontano l’Atlético Madrid a Los Angeles. Gli uomini di Luis Enrique erano troppo forti per l’Inter a Monaco di Monaco il 31 maggio e aprono la loro campagna di Coppa del Mondo di club con una prova difficile contro una squadra dell’Atletico che è arrivato terzo a La Liga la scorsa stagione. I Rojiblancos hanno vinto il loro ultimo incontro, una partita di fase del gruppo della Champions League 2-1 al Parc des Princes a novembre e sarà ansioso di ripetere l’impresa al Rose Bowl. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

