Alleviamo produciamo affiniamo | Sara e Patrizio inaugurano Tenuta RòSole

Al centro di un mondo in rapida evoluzione, Sara e Patrizio ci ricordano l’importanza di riscoprire le proprie radici per costruire un futuro sostenibile. Il 19 giugno 2025, alle 19.00, inaugureranno la Tenuta Rósole, un luogo che unisce tradizione e innovazione. Un’occasione unica per scoprire come il rispetto per la terra può diventare motore di crescita e identità. Vi aspettiamo per condividere questa nuova avventura!

In un tempo che impone di ripensare il nostro rapporto con la terra e l’ambiente, c’è chi ha scelto di rimettere al centro le proprie radici, facendone motore di innovazione e identità. Il 19 giugno 2025, alle ore 19.00, sarà inaugurata ufficialmente la Tenuta Rósole, nuovo presidio produttivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Alleviamo, produciamo, affiniamo: Sara e Patrizio inaugurano Tenuta RòSole

In questa notizia si parla di: tenuta - alleviamo - produciamo - affiniamo

Alleviamo, produciamo, affiniamo: Sara e Patrizio inaugurano Tenuta RòSole.