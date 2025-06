Allerta per il conflitto Israele-Iran | sorveglianza potenziata a Milano Quali sono gli obiettivi sensibili

Milano si prepara a fronteggiare il nuovo scenario internazionale con una sorveglianza rafforzata, in risposta al conflitto tra Israele e Iran. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto misure di sicurezza straordinarie per proteggere gli obiettivi sensibili della città , tra cui ambasciate, luoghi di culto e centri strategici. Ma quali sono i rischi concreti e come si sta attivando la capitale lombarda? Scopriamo insieme le misure adottate e le precauzioni in atto.

Milano, 16 giugno 2025 – La reazione è stata immediata, come sempre accade in questi casi. Il conflitto tra Israele e Iran ha generato di riflesso il giro di vite del prefetto Claudio Sgaraglia, che già sabato sera ha disposto un’ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza “ a tutela degli obiettivi sensibili presenti nel territorio milanese, tra i quali, in particolare, le sedi diplomatico-consolari, i luoghi di culto, quelli culturali e ricreativi, le reti infrastrutturali”. Tradotto: sorveglianza rafforzata dal Duomo alla Sinagoga centrale di via della Guastalla, senza dimenticare i principali snodi della rete ferroviaria (Centrale, Cadorna, Garibaldi e Rogoredo) e le stazioni più frequentate delle linee della metropolitana; massima attenzione anche alle zone abitualmente più battute dai turisti stranieri e dal popolo della movida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allerta per il conflitto Israele-Iran: sorveglianza potenziata a Milano. Quali sono gli obiettivi sensibili

In questa notizia si parla di: conflitto - israele - iran - sorveglianza

Israele, procuratrice generale contro Netanyahu: "Nomina Zini come nuovo capo Shin Bet non valida, conflitto d'interessi del primo ministro" - La procuratrice generale di Israele, Gali Baharav-Miara, ha sollevato seri dubbi sulla nomina di Zini come nuovo capo dello Shin Bet, evidenziando conflitti d'interesse legati al primo ministro Netanyahu.

Il tempo degli scriteriati. Putin, Netanyahu, Trump: errori su errori in un mondo dove la logica è un optional. Il disordine regna, la guerra globale torna possibile. ? Mattia Feltri, 15 giugno 2025 #geopolitica #guerra #iran #israele #putin #trump #netanyahu #c Vai su Facebook

Allerta per il conflitto Israele-Iran: sorveglianza potenziata a Milano. Quali sono gli obiettivi sensibili; L’Italia innalza la vigilanza sugli «obiettivi sensibili» di Israele e Iran; Israele-Iran, Stretto di Hormuz a rischio: ogni mese transitano più di 3mila navi.

Israele-Iran, Stretto di Hormuz a rischio: ogni mese transitano più di 3mila navi - greggio con conseguenze dirette sui consumi degli italiani, ad iniziare proprio dal costo dei carburanti. Come scrive ilsole24ore.com