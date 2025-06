Allerta meteo gialla per temporali su Milano e la Lombardia | raffiche di vento fino a 60 chilometri orari

Prepariamoci a un lunedì movimentato: la protezione civile della Lombardia ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali e raffiche di vento fino a 60 km/h, attese dalle 14:00 a mezzanotte. Le piogge delle Prealpi potrebbero estendersi in pianura, portando con sé possibili disagi. È importante rimanere aggiornati e adottare le necessarie precauzioni per affrontare questa giornata turbolenta. Continua a leggere per scoprire come proteggerci al meglio.

La protezione civile della Lombardia ha diffuso un'allerta meteo gialla per temporali su gran parte della regione dalle 14:00 alla mezzanotte di oggi, lunedì 16 giugno. Le piogge cadute questa mattina sulle Prealpi potrebbero spostarsi in pianura, insieme a forti venti con raffiche che potrebbero toccare i 60 chilometri orari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

