Allerta meteo anche per il Pescarese | in arrivo forti temporali e locali grandinate

Preparatevi, Pescara e tutta l’Abruzzo: un’ondata di temporali intensi e possibili grandinate sta per colpire la regione il 17 giugno. Il centro funzionale regionale ha emesso un’allerta meteo, avvisando cittadini e operatori di una perturbazione in arrivo, già attiva nel nord Italia. Restate sintonizzati, adottate le precauzioni e seguite attentamente le indicazioni delle autorità per tutelare voi e le vostre proprietà. La sicurezza viene prima di tutto.

Allerta meteo per il Pescarese e l'Abruzzo riguardante la giornata del 17 giugno. Il centro funzionale d'Abruzzo infatti ha ricevuto dalla protezione civile nazionale un'allerta che indica per la mattinata del 17 luglio l'arrivo della perturbazione che sta già interessando il nord Italia.

