L’allerta gialla di Unifil si mantiene alta in un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran. La situazione, seppur attualmente sotto controllo, richiede attenzione e prontezza da parte della missione internazionale. Andrea Tenenti, portavoce di Unifil, sottolinea come le attività continuino senza interruzioni, con il supporto alle forze libanesi e alla popolazione locale. La pace in questa regione fragile resta ancora un obiettivo da difendere con determinazione.

L'allerta resta al momento gialla, ma "la situazione è complicata e c'è un'attenzione più elevata, anche se non ci sono situazioni particolari. Siamo pronti a qualsiasi eventualità". Lo afferma all'ANSA il portavoce di Unifil Andrea Tenenti, dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Iran. Le attività della missione restano invariate. "Sosteniamo l'esercito libanese nel riposizionarsi nel sud e assistiamo la popolazione. Un'eventuale rimodulazione della missione spetta al consiglio di sicurezza dell' Onu che - dice - si riunirà nelle prossime settimane per la negoziazione del rinnovo del mandato che dovrebbe arrivare a fine agosto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allerta gialla per Unifil: situazione tesa tra Israele e Iran

