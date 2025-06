Allenatore Lecce sarà Di Francesco il nuovo allentore dei giallorossi! Accordo annuale più opzione per il tecnico

Ecco un nuovo capitolo per il Lecce, con Eusebio Di Francesco pronto a guidare i giallorossi nella prossima stagione di Serie A. Dopo intense trattative, l'accordo annuale con opzione si è concretizzato, portando entusiasmo e speranze di rilancio. La squadra e i tifosi attendono con fiducia le mosse di questo tecnico esperto, determinato a scrivere un nuovo, brillante capitolo della storia del club.

Dopo giorni di contatti e trattative, il Lecce ha scelto: sarà Eusebio Di Francesco il nuovo allenatore per la stagione 20252026 in Serie A. L'intesa è stata raggiunta oggi, lunedì 16 giugno, al termine di un incontro a .

