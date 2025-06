Allenamento Juve | il report della seduta odierna e il programma per la vigilia della sfida contro l’Al-Ain

La Juventus prosegue con determinazione il suo percorso di preparazione in America, affinando ogni dettaglio prima della sfida decisiva contro l’Al-Ain nel Mondiale per Club. Dopo il secondo allenamento sotto la guida di Igor Tudor, i bianconeri si apprestano a vivere la vigilia di un appuntamento fondamentale. Ecco il report completo e il programma di domani, che promettono di avvicinare ancora di più la Vecchia Signora alla gloria internazionale.

Allenamento Juve, tutti i dettagli sul secondo allenamento in America in vista dell'esordio al Mondiale per Club. La Juve si è allenata anche quest'oggi in America in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro l 'Al-Ain. Il report pubblicato dal club bianconero. COMUNICATO – «Secondo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus di Igor Tudor. Si avvicina sempre di più l'esordio dei bianconeri alla FIFA Club World Cup, in programma mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 21:00 locali (le ore 3:00 del mattino in Italia) contro l'Al Ain. Dopo la prima sessione di lavoro nella giornata di ieri, incentrata sulla tecnica e su una serie di partitelle, oggi il gruppo – in campo sempre nel corso della mattinana americana presso lo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia – ha spostato l'attenzione sulle palle inattive prima di dedicarsi a una serie di partitelle focalizzate sulla tattica.

Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l'Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

