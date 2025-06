Allegri un Milan in stile NBA per Scudetto e rivincita su Conte

Il Milan prepara un super staff per Allegri. Sulla scia del Napoli, l'obiettivo è ben chiaro. Max cercherà una rivincita su Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri, un Milan in stile NBA per Scudetto e rivincita su Conte

In questa notizia si parla di: allegri - milan - rivincita - conte

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

E' di nuovo sfida tra Allegri e Conte: tredici anni dopo il livornese cerca rivincita ? Vai su Facebook

Allegri, un Milan in stile NBA per Scudetto e rivincita su Conte; Cruciani: Il contratto con il Milan è la grande rivincita di Allegri; La rivincita di Allegri che torna nella mischia (grazie, Conte).

Calciomercato del 29 maggio: Milan-Allegri: c'è la firma. Conte resta al Napoli, la Juve dà l'addio a Giuntoli - di Conte al Napoli, si definisce almeno una tessera del grande puzzle degli allenatori. Come scrive corriere.it

La rivincita di Allegri che torna nella mischia (grazie, Conte) - Discettando delle curiose staffette professionali di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, nel tempo in cui ... Riporta tuttosport.com