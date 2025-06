Allarmi aerei in Israele | droni iraniani intercettati vicino alla residenza di Netanyahu

Tensione alle stelle in Israele, dove allarmi aerei sono stati attivati a causa di droni iraniani intercettati vicino alla residenza di Netanyahu. La minaccia si è concentrata in località strategiche come Cesarea, Hadera e Pardes Hanna, suscitando preoccupazione crescente sulla sicurezza nazionale. L'IDF ha confermato l'intercettamento di un drone iraniano, inseguito per mezz'ora da un caccia. La situazione resta critica, evidenziando i delicati rapporti nella regione e il rischio di escalation.

Allarmi aerei sono stati attivati per la presenza di droni iraniani a Cesarea (dove si trova la residenza del premier israeliano Benyamin Netanyahu), Hadera, Pardes Hanna, Jisr a-Zarqa e altri insediamenti nello Sharon, a sud dall'area metropolitana di Tel Aviv. L' IDF ha poi reso noto noto di aver intercettato un drone, inseguito per mezz'ora da un caccia dell'Aeronautica, lanciato dall'Iran e penetrato da est nel territorio del Paese raggiungendo la pianura costiera e la città di Cesarea.

