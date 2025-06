Allagamenti e frane da Sasso Marconi a Persiceto | allerta anche per domani

Dalla pittoresca Sasso Marconi a Persiceto, l'onda di maltempo continua a mettere alla prova la nostra regione, con allagamenti e frane che richiedono massima attenzione. Dopo il tentativo di rompere la canicola, il cielo si è aperto in un acquazzone intenso, lasciando dietro di sé danni e paure. La situazione resta critica e l'allerta per domani si estende, sottolineando quanto sia importante rimanere informati e preparati.

Un cambiamento del meteo per rompere la canicola è stato ben accolte, ma come spesso avviene negli ultimi anni si tratta ben più di una pioggia estiva. Un acquazzone, iniziato intorno alle 14 di oggi, fa già parlare di sé: a Sasso Marconi risultano diversi allagamenti, sia sulla Porrettana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Allagamenti e frane da Sasso Marconi a Persiceto: allerta anche per domani

