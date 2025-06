Alla sede Cisl di Padova l' ìncontro focus decreto Cutro legge 5 maggio 2023 - n 50

Alla sede Cisl di Padova, un incontro imperdibile si concentrerà sul decreto Cutro, legge 50 del 5 maggio 2023, fondamentale per comprendere le nuove regole sulla gestione dei flussi migratori. In un contesto di grande attualità, esperti e operatori si incontreranno mercoledì 18 giugno, dalle 14 alle 18, per analizzare approfonditamente questa normativa cruciale. Un’occasione unica per informarsi e contribuire al dibattito.

