Alla scoperta della regione Guida turistica a misura di bimbi | Così s’impara divertendosi

Alla scoperta della regione: guida turistica a misura di bimbi, un viaggio tra emozioni e scoperte che trasforma l'apprendimento in un'avventura divertente e coinvolgente. Con curiosità e creatività, i piccoli esploratori della classe 5ª B della scuola primaria Focaccia, guidati dalle insegnanti Milena Di Toro e Valentina Balestra, hanno dato vita a una guida unica per scoprire le meraviglie dell’Emilia-Romagna. Un esempio di come il sapere possa diventare un gioco entusiasmante.

A volte per viaggiare lontano non servono aerei e valigie pesanti: basta uno sguardo curioso e il desiderio di raccontare. È così che i bambini e le bambine della classe 5ª B della scuola primaria Focaccia hanno trasformato l’anno scolastico in un’avventura tra le meraviglie dell’ Emilia-Romagna. Accompagnati dalle insegnanti Milena Di Toro e Valentina Balestra, i piccoli autori hanno ideato e realizzato una guida turistica dal titolo ‘Emilia-Romagna per viaggiatori curiosi’, un lavoro colorato e coinvolgente che ha attraversato geografia, storia, arte e cittadinanza, mettendo insieme competenze e creatività con uno stile chiaro, inclusivo e adatto a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta della regione. Guida turistica a misura di bimbi: "Così s’impara divertendosi"

