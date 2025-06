Alla Palazzolo il mammografo digitale | una sola compressione scatta immagini in 3D in cinque secondi

Alla Palazzolo rivoluzionano la diagnosi con il nuovo mammografo digitale, il primo nel Nord Italia a scattare immagini 3D in soli cinque secondi con una sola compressione. Questa innovazione non solo migliora la precisione, ma riduce anche i disagi delle pazienti. E presto, con le immagini online e scaricabili da casa, l’esperienza diventerà ancora più comoda e all’avanguardia. La salute del seno non è mai stata così semplice e innovativa.

Il macchinario, primo nel Nord Italia, migliora la diagnosi precoce e riduce i disagi. Addio ai «dischetti», entro la fine dell'anno le immagini saranno presto anche online e scaricabili da casa.

