alla mattina una distesa di vetri e rifiuti

Ogni mattina, le strade si svegliano circondate da una distesa di vetri e rifiuti, un’immagine che mette a rischio bambini e animali. Nonostante l’ordinanza che vieta la vendita di bibite in vetro durante le manifestazioni al Carroponte, i residenti continuano a lamentare: il problema persiste e richiede interventi più efficaci per tutelare la comunità e ripristinare il decoro urbano.

"La mattina troviamo una quantità enorme di rifiuti e soprattutto di bottiglie di vetro e schegge di vetro in giro, con relativo pericolo per i bambini e gli animali". In vista dell’avvio della stagione concertistica, l’amministrazione ha siglato anche questo anno un’ ordinanza che, proprio in virtù delle manifestazioni al Carroponte, vieta la vendita di bibite alcolici in bottiglie di vetro e lattine. Eppure, lamentano i residenti, non basta. "Da queste prescrizioni è esente l’arena estiva" e, in ogni caso, la norma non risulta così efficace. "I frequentatori del Carroponte anziché comprare all’esterno gli alcolici, lo fanno all’interno e poi gettano all’esterno della struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it