Alla casa della comunità di Predappio vaccinazioni su appuntamento

Venerdì 20 giugno, dalle 8,30 alle 13, è prevista l'apertura dell'ambulatorio vaccinale alla casa della comunità di Predappio, in via Trieste 4. Nell'occasione ci sarà anche il rilascio di alcune certificazioni medico legali. Per effettuare la vaccinazione e le certificazioni è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Alla casa della comunità di Predappio vaccinazioni su appuntamento

