Alla Bonincontro Volevo essere Robin di Pippo Ricci, dialogo con il cestista teatino.

Venerdì 20 giugno alle ore 18, la biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti sarà il palcoscenico di un'affascinante conversazione tra Pippo Ricci, il cestista teatino in collegamento da Milano, e il poeta e scrittore. Un incontro che promette di unire sport e cultura, ispirando i presenti con storie di passione e talento. Non perdere l'occasione di vivere questa suggestiva esperienza tra parole e passioni, un vero viaggio d'ispirazione per tutti gli amanti della cultura e dello sport.

