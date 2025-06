Alla Badia di Dovadola un concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia celebra il ventennale della fondazione dell' Hospice

Venerdì 20 giugno alle 20:45, la suggestiva Badia di Dovadola si trasformerà in un palcoscenico magico con il concerto della 160Pink Orchestra Santa Cecilia, un evento speciale che celebra il ventennale dell’Hospice. Promosso dall’associazione Amici dell’Hospice, questa serata unica promette emozioni indimenticabili, unendo musica e solidarietà in un'atmosfera di grande spiritualità. Non perdete l’occasione di partecipare a questa celebrazione che unisce cuore e melodia.

