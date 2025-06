All-in De Cuyper Roma pronta all’offerta | la città fa la differenza

Roma si prepara a stupire con un’offerta imperdibile: la città fa la differenza. Impostare una squadra su misura per Gasperini nei prossimi due mesi è la sfida, puntando a un campionato che culminerà con la tanto desiderata Champions League, un traguardo sfuggito troppo a lungo. Tra acquisti già in atto e strategie auricolari, la Roma si lancia verso un futuro ricco di speranze e successi.

Dare a Gasperini una squadra adatta al suo gioco, questo è l’obiettivo della Roma dei prossimi due mesi abbondanti, per arrivare preparati ad un campionato che dovrà culminare con la conquista di una Champions League che manca ormai da troppo tempo. Il mercato inizierà ufficialmente a luglio, ma Ghisolfi e Ranieri sono già al lavoro su più fronti, tra centrocampo ( Anjorin e O’Riley ) e fasce. A sinistra un big come Angelino è destinato ai saluti, ma il club capitolino ha già individuato in Maixim De Cuyper il sostituto ideale, e preme sull’acceleratore. Qualcosa di necessario, visto che il classe 2000 ha numerosi estimatori in giro per l’Europa, come ad esempio un Milan che però si trova con la grana di un Theo Hernandez che ha rifiutato qualsiasi destinazione, rallentando tale pista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it