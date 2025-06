Alisea contro Apple | battaglia legale per il design della matita Perpetua

Una battaglia legale infuocata si accende tra Alisea e Apple, con l'udienza in appello prevista per il 17 luglio. La società veneta, fondata nel 1994 da Susanna Martucci, rivendica la proprietà del design della matita "Perpetua" accusando Cupertino di averne copiato l'idea. Una disputa che mette in discussione creatività , innovazione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel mondo del design. La sentenza potrebbe ridefinire i confini tra ispirazione e plagio.

Si terrà il 17 luglio prossimo l'udienza in Appello della causa che un'azienda benefit veneta, la Alisea di Vicenza, ha intentato contro Apple per la proprietà intellettuale e industriale del design di una matita, " Perpetua ", che la società veneta ritiene sia stata copiata dal colosso di Cupertino. Alisea è stata fondata da Susanna Martucci nel 1994 allo scopo di recuperare e riciclare materiali di scarto per trasformarli in oggetti di design attraverso filiere Made in Italy. Nel 2014 nasce Perpetua la matita, realizzata in zantech, un materiale ottenuto dalla polvere di grafite destinata allo smaltimento in discarica riciclato e potenziato, che la rende in grado di interagire con i touchscreen.

