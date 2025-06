Ali Khamenei evacuato in un bunker sotterraneo a Teheran durante i raid israeliani

In un momento di tensione crescente nella regione, la notizia dell’evacuazione di Ali Khamenei in un bunker sotterraneo a Teheran ha attirato l’attenzione internazionale. La Guida Suprema iraniana, insieme alla sua famiglia, si nasconde nel rifugio di Lavizan, alimentando inquietudini e supposizioni sui piani in atto. Mentre i raid israeliani continuano, il destino di uno dei protagonisti più influenti del Medio Oriente rimane avvolto nel mistero.

La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata evacuata in un bunker sotterraneo nel nord-est di Teheran poche ore dopo l'inizio dei raid israeliani di venerdì, secondo quanto riportato da Iran International, citando due fonti informate all'interno del Paese, ripreso da Times of Israel. Khamenei si trova insieme a tutta la sua famiglia nel rifugio di Lavizan, affermano le fonti. Israele non avrebbe assassinato Khamenei la prima notte dell'operazione per dargli un'ultima possibilità di abbandonare completamente il suo programma di arricchimento dell'uranio, riporta l'agenzia di stampa citando una fonte diplomatica della regione.

I capi dell'aviazione uccisi nei bunker, i droni infiltrati dal Mossad: la "decapitazione" | Chi resta a Khamenei? I morti e i nuovi leader - Le tensioni in Medio Oriente raggiungono nuovi picchi: l’eliminazione di capi militari chiave, dai vertici dell’aviazione ai leader di Hezbollah e Hamas, rischia di sconvolgere gli equilibri geopolitici.

