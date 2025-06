Alex Perez Inter in Spagna sono sicuri | niente riscatto torna al Betis! Le ultimissime

Alex Perez, talento spagnolo classe 2006, si prepara a lasciare l’Inter senza riscatto e a tornare al Betis. Dopo un’esperienza altalenante in Italia, il giovane difensore si riavvicina alla sua squadra d’origine, lasciando aperta la strada a nuovi appuntamenti nel suo cammino professionale. Ma cosa riserva il futuro per questa promettente stella? Scopriamo le ultime novità e le possibili evoluzioni della sua carriera.

sul futuro del giovane difensore spagnolo. L’esperienza all’ Inter per Alex Perez non è andata come si sperava e come ci si potesse aspettare quando i nerazzurri, appena la scorsa estate, avevano deciso di puntare su di lui prelevandolo dal Real Betis con la formula del prestito con diritto di riscatto. Difensore centrale spagnolo classe 2006, su di lui le aspettative erano alte ma gli infortuni hanno reso ancor più complicato il suo primo anno in nerazzurro. Il club meneghino aveva optato per il prestito con diritto di riscatto proprio in virtù di un problema muscolare che il calciatore si portava con sé dalla Spagna. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Alex Perez Inter, in Spagna sono sicuri: niente riscatto, torna al Betis! Le ultimissime

