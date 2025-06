Alessandro Sbaffo | il ritorno in campo dopo l' infortunio al ginocchio

Alessandro Sbaffo torna in campo con la grinta di un eroe, ispirato dall'eroismo di Enrico Toti e dalla tradizione italiana di superare le avversità. Dopo un lungo stop per un infortunio al ginocchio, il Re Leone decide di gettare la stampella, simbolo di sfortuna e ostacolo. A novembre, la sfida con la Recanatese, poi il passaggio alla Samb: quando tutto sembra perduto, la passione lo spinge a risorgere. La sua rinascita è un esempio di determinazione e coraggio.

Alessandro Sbaffo come Enrico Toti getta la stampella. Il bersagliere italiano durante la Prima Guerra Mondiale fu famoso per il suo atto eroico di lanciare la stampella contro il nemico prima di morire. Il Re Leone la butta anche per esorcizzare la sfortuna che lo ha perseguitato nel corso dell’ultima stagione agonistica. A novembre l’ infortunio al ginocchio con la maglia della Recanatese, poi il passaggio alla Samb a dicembre. Quando tutto sembrava a posto ecco la ricaduta nel match con la Roma City che ne ha condizionato il rendimento. Una parte di stagione in rossoblù chiusa con 12 presenze, cinque assist ed un gol quello importantissimo del successo al Riviera contro l’Isernia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it