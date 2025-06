Alessandro Antonello ricomincia dall’Olympique Marsiglia

Alessandro Antonello, volto noto dell’Inter dal 2015, si appresta a una nuova sfida con l’Olympique Marsiglia, portando la sua esperienza internazionale nel cuore della Ligue 1. Dopo un decennio di successi in Italia, il suo arrivo segna una svolta significativa nella carriera di uno dei manager più stimati del calcio europeo. La città portuale francesce sarà presto testimone di un nuovo capitolo: Antonello ricoprirà il ruolo di direttore generale a partire dal primo luglio, aprendosi a emozionanti opportunità e successi futuri.

All'Inter era approdato nel 2015 e ha poi ricoperto vari ruoli: direttore finanziario, direttore operativo, amministratore delegato e responsabile dell'area corporate. Dopo dieci anni, Alessandro Antonello lascia l' Inter e ricomincia dai francesi dell 'Olympique Marsiglia, passando dalla serie A italiana alla Ligue Une. Nell'orgoglio calcistico della città portuale ricoprirà il ruolo di direttore generale a partire dal primo luglio. La soddisfazione per l'esperienza francese e i numerosi incarichi anche esterni all'Inter. Antonello si dice molto entusiasta di poter aggiungere un altro prezioso anello alla collana delle sue numerose esperienze professionali: " è un grande onore- ha commentato con parole riportate da Fc Inter News – e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l'Olympique Marsiglia, sono molto felice di lavorare a fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e di iniziare a collaborare con tutti i dipendenti.