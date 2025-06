Alea agenti al lavoro Rifiuti in strada | 100 multe

Gli agenti accertatori di Alea Ambiente, in collaborazione con il Comune di Forlì, stanno intensificando l’azione di tutela del decoro urbano, elevando oltre 100 multe in un anno per violazioni legate all’abbandono dei rifiuti. In particolare, il centro storico è sotto stretto controllo, con una ventina di sanzioni solo in quella zona. Questi interventi rappresentano un passo deciso verso una città più pulita e civica, mostrando come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa fare la differenza.

In un anno di attività sono un centinaio le sanzioni elevate dagli agenti accertatori di Alea Ambiente per violazioni legate all'abbandono di rifiuti e alla gestione impropria dei contenitori: una ventina riguardano il solo centro storico di Forlì. Alea, d'intesa con il Comune, ha rafforzato gli strumenti di controllo per migliorare il decoro urbano e contrastare gli abbandoni soprattutto in centro. Tra questi ci sono gli agenti accertatori, che lavorano in sinergia con la Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie. La loro attività, anche nelle ore notturne, si concentra sull'abbandono di sacchetti o materiali accanto ai cestini pubblici, ai bidoncini condominiali e alle campane del vetro, una pratica che contribuisce al degrado dell'ambiente urbano e interferisce con l'efficienza del servizio di raccolta.

