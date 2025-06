Alcaraz | Parigi rivedo la finale e mi pare impossibile aver vinto Sinner? Tornerà più forte

Alcaraz si prepara a rivivere la finale di Parigi, con la determinazione di tornare più forte dopo la sconfitta con Sinner. La sua sfida è affrontare il passato per emergere ancora più competitivo, e alla vigilia del Queen’s, Carlos ammette: "Ci sono sconfitte che fanno male, ma non credo di aver acquisito un vantaggio mentale su Jannik." È il momento di scoprire se questa volta saprà trionfare.

Carlos alla Gazzetta alla vigilia del Queen's: "Ci sono sconfitte che fanno male, lo so bene. Ma non credo di aver acquisito un vantaggio mentale su Jannik". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz: "Parigi, rivedo la finale e mi pare impossibile aver vinto. Sinner? Tornerà più forte"

Carlos Alcaraz in finale a Roma dopo aver battuto Musetti e con sfida Sinner/Paul in vista - Carlos Alcaraz conquista la finale degli Internazionali d'Italia 2025 dopo una convincente vittoria su Lorenzo Musetti.

Roger Federer commenta il Roland Garros: "I vincitori a Parigi sono stati tre: Alcaraz, Sinner e il gioco del tennis."

