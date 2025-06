Alcaraz | Non ho parlato con Sinner dopo la finale di Parigi immagino tutto il male

Nel mondo del tennis, le emozioni sono intense e i legami spesso si sfiorano tra vittorie e sconfitte. Carlos Alcaraz, protagonista di una finale drammatica a Parigi, rivela di non aver ancora avuto modo di parlare con Jannik Sinner dopo l’epilogo. Un silenzio carico di significato, che alimenta curiosità e riflessioni sul valore dello sport oltre il risultato. Scopriamo insieme cosa nasconde questa distanza tra i due talenti.

Carlos Alcaraz spiega di non aver sentito Jannik Sinner dopo la devastante sconfitta inflittagli nella finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alcaraz - sinner - finale - parlato

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

‚ÄúDipende da come scegli di guardarla.‚ÄĚ Dopo la sconfitta in finale al Roland Garros contro Alcaraz, Jannik Sinner riparte da s√© stesso. E dal torneo di Halle, dove difende il titolo. ? In un‚Äôintervista a Sky, Jannik ha parlato con lucidit√† e cuore: ‚ÄúPotevo vedere Vai su Facebook

Ferrero: "Dov'√® adesso Alcaraz? Lo conosciamo. Gli ho ricordato che √® un tennista‚ÄĚ . Il coach spagnolo ha parlato del suo allievo dopo la finale del Roland Garros contro Sinner https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/100391/ferrero-dov-e-a Vai su X

Alcaraz: Non ho parlato con Sinner dopo la finale di Parigi, immagino tutto il male; Alcaraz mette pepe alla finale: Sinner? Rivali, non amici: non gli ho parlato durante la squalifica; Sinner √® netto in conferenza prima della finale con Alcaraz: √ą stressante....

Alcaraz: ‚ÄúNon ho parlato con Sinner dopo la finale di Parigi, immagino tutto il male‚ÄĚ - Carlos Alcaraz spiega di non aver sentito Jannik Sinner dopo la devastante sconfitta inflittagli nella finale del Roland Garros ... fanpage.it scrive