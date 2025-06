Alcaraz | Le mie vacanze a Ibiza? Per me divertirmi è importante Sinner siamo amici ma non stretti

Carlos Alcaraz, campione e amante della vita, si confessa sulle sue vacanze a Ibiza, sottolineando l'importanza del divertimento. Anche se è amico di Sinner, i rapporti non sono stretti, e la distanza sembra naturale. Dopo la finale di Parigi, i due non hanno avuto modo di confrontarsi, ma Alcaraz comprende bene le emozioni del collega. La loro amicizia, fatta di rispetto e stima, resta uno spunto interessante nel mondo del tennis.

Carlos Alcaraz intervistato da Repubblica a firma Antonello Guerrera che gli ha chiesto delle sue vacanze a Ibiza (si è polemizzato molto per queste vacanze). Alcaraz, ha parlato con Sinner dopo la finale di Parigi? «No, non ho parlato con Jannik dopo quella partita incredibile. Siamo amici, ma non stretti. Tuttavia, immagino quello che avrà passato Sinner, e anche quanto male gli abbia fatto la finale di Parigi. La cosa bella del tennis è che non ci si ferma mai. (.) Sono sicuro che Jannik tornerà con una forza e motivazione mai viste prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz: «Le mie vacanze a Ibiza? Per me divertirmi è importante. Sinner, siamo amici ma non stretti»

