Alcaraz e la finale vinta con Sinner | Ancora non ci credo ma so che tornerà più forte

Carlos Alcaraz, ancora incredulo per la vittoria sulla finale contro Jannik Sinner, si prepara a una nuova stagione carica di sfide e grandi obiettivi. Il giovane campione spagnolo sa che il suo talento lo porterà a tornare ancora più forte, alimentando la voglia di raggiungere nuovi traguardi sui campi più prestigiosi del tennis mondiale. La strada verso il Roland Garros 2025 è appena iniziata, e il suo spirito competitivo è più vivo che mai.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz pensa ancora al Roland Garros 2025. Il tennista spagnolo si prepara a inaugurare la stagione sull'erba partecipando al torneo del Queen's per arrivare al top della forma a Wimbledon, dove scenderà in campo da campione in carica. Nel media day però Alcaraz ha parlato della finale vinta a Parigi contro Jannik . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alcaraz e la finale vinta con Sinner: “Ancora non ci credo, ma so che tornerà più forte”

