Alberto Trentini in carcere da sette mesi | a che punto è il lavoro per liberare il cooperante prigioniero in Venezuela

Da sette mesi Alberto Trentini, cooperante veneziano di 45 anni, si trova senza accuse nel carcere di El Rodeo I a Caracas. La madre, Armanda Colusso, lancia un appello acceso affinché si continui a parlare del suo caso fino a quando non ci saranno novità concrete. La comunità internazionale e le istituzioni sono chiamate a fare il massimo per ottenere la sua liberazione e riportarlo a casa.

Sono ormai sette i mesi di prigionia di Alberto Trentini, il cooperante veneziano 45enne arrestato il 15 novembre 2024 in Venezuela e trattenuto senza accuse nel carcere El Rodeo I, vicino alla capitale Caracas. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto l'appello lanciato dalla madre di Alberto, Armanda Colusso, alla conferenza stampa dell'11 giugno alla sede dell'Ordine dei giornalisti a Roma: "Vi prego, non stancatevi di parlare di Alberto finchĂ© non me lo porteranno a casa!", ha chiesto ( video ). In quell'occasione sono stati rivolti diversi appelli a Giorgia Meloni perchĂ© si esprima sul caso di Trentini: nominarlo in pubblico " gli darebbe dignità ", ha detto l'avvocata della famiglia, Alessandra Ballerini.