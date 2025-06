Alberto Gilardino nuovo allenatore del Pisa | accordo in vista della Luminara

delle sue incombenze precedenti per dedicarsi con entusiasmo alla nuova avventura sulla panchina del Pisa. Un volto noto, capace di infondere entusiasmo e determinazione, pronto a guidare i toscani verso nuovi traguardi. La piazza pisana, già emozionata, si prepara a vivere un momento storico: Alberto Gilardino nuovo allenatore del Pisa, un regalo che potrebbe cambiare le sorti della squadra e alimentare la passione dei tifosi per la luminara.

Siamo arrivati alla Luminara, il giorno più atteso dai pisani. E, come regalo, potrebbero ricevere l’allenatore della promozione. Il nome è noto, lo ripetiamo da quasi una settimana: sarà Alberto Gilardino. L’operazione ha preso una svolta decisiva in coincidenza con l’arrivo in Italia del patron Knaster e una serie di incontri ravvicinati a Forte dei Marmi. L’allenatore di Biella – secondo quanto riportano i media genovesi – si è liberato anche dall’ultimo nodo burocratico, rescindendo il contratto con il Grifone che lo legava fino a giugno 2026. A Gilardino è stato offerto un contratto biennale, con opzione per una terza stagione in caso di salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alberto Gilardino nuovo allenatore del Pisa: accordo in vista della Luminara

