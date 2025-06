Alberto Angela al posto di Bruno Vespa? Lui è furioso in Rai è guerra | chi avrà la meglio?

Alberto Angela e Bruno Vespa si sfidano a colpi di innovazione e tradizione, mentre nel cuore di Viale Mazzini si accendono tensioni e strategia. La battaglia per il controllo dell’informazione e dell’intrattenimento Rai si gioca ormai sui dettagli, tra pressioni e alleanze nascoste. Chi emergerà come vincitore in questa guerra silenziosa? La risposta si nasconde tra i prossimi colpi di scena della stagione televisiva 2024/2025.

La quiete apparente che regna a Viale Mazzini è, come ogni anno, solo un'illusione. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 20242025 – prevista per il 27 giugno a Napoli – dietro le quinte è già in corso una vera e propria battaglia silenziosa fatta di pressioni, manovre, riposizionamenti e malumori. E tra i protagonisti di questa guerra fredda del piccolo schermo ci sono due nomi che più diversi non si potrebbe: da un lato Alberto Angela, volto amato della divulgazione culturale e simbolo della televisione garbata e autorevole; dall'altro Bruno Vespa, decano del talk politico, abituato a difendere con le unghie e con i denti il suo spazio televisivo.

