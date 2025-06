Alberi caduti rovesci e forte vento | allerta maltempo anche martedì

Il maltempo continua a imperversare nel Veneziano, con alberi caduti e venti impetuosi che hanno messo in crisi le aree più colpite. Scrosci di pioggia, allagamenti e crolli di alberi sono solo alcune delle conseguenze di questa intensa ondata di maltempo, che ha interrotto il caldo estivo e portato una nuova fase di instabilità. La situazione resta critica, e le autorità invitano alla massima prudenza: la città si prepara ad affrontare un altro giorno di emergenza.

Scrosci di pioggia, raffiche di vento, allagamenti e alberi crollati in tutto il Veneziano. Il forte maltempo a Nordest ha rotto la fase di caldo intenso dei giorni scorsi. Il calo termico lunedì ha generato fulmini e tuoni, nubifragi e anche grandine. Decine di chiamate alla centrale operativa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Alberi caduti, rovesci e forte vento: allerta maltempo anche martedì

In questa notizia si parla di: alberi - forte - vento - maltempo

Vento forte e pioggia si abbattono sulla regione, ad Ancona 20 interventi. Tanti alberi abbattuti e cantine allagate - Un'ondata di maltempo ha colpito la regione Marche, con forte vento e pioggia che hanno causato danni significativi.

Esteri: Forte maltempo nei giorni scorsi in #Romania, alberi abbattuti e caduti su alcune auto a causa del forte vento nella cittadina di Marosvásárhely foto via Extrém idojárás- Észlelések Vai su Facebook

Maltempo a Pesaro, alberi abbattuti dal vento e danni sul lungomare; Alberi caduti, rovesci e forte vento: allerta maltempo anche martedì; Maltempo ad Ancona, decine di alberi caduti in strada. Auto in sosta travolte e traffico in tilt: la situazione.

Maltempo a Pesaro, alberi abbattuti dal vento e danni sul lungomare - La violenza delle raffiche è riuscita addirittura a spostare i basamenti in cemento degli ombrelloni. Secondo msn.com

Maltempo al Nord: in Veneto ed Emilia Romagna allagamenti e alberi caduti - La forte pioggia e il vento si sono abbattuti su gran parte della regione, in particolare a Verona, ... Lo riporta italpress.com