alberi caduti e pioggia intensa pomeriggio di maltempo sulla marca

Un pomeriggio di maltempo ha messo in allerta la Marca, con alberi caduti e pioggia intensa che hanno causato numerosi interventi dei vigili del fuoco nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Belluno. Più di 60 interventi dimostrano la portata di questa emergenza, tra alberi pericolanti e danni d’acqua. La loro rapida azione è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità.

Vigili del fuoco al lavoro dal primo pomeriggio di oggi lunedì 16 giugno per il maltempo che sta interessando le province del Veneto: in particolare Verona, Vicenza, Padova e Belluno. Più di 60 gli interventi effettuati dalle squadre per alberi pericolanti, danni d'acqua e prosciugamenti. 40 le.