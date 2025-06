Alberi caduti allagamenti e tetti danneggiati | superlavoro dei vigili del fuoco in Brianza

Alberi abbattuti, allagamenti e tetti danneggiati: la Brianza ha vissuto una notte di straordinari per i vigili del fuoco, impegnati in oltre 30 interventi tra Monza, Brugherio e Agrate. La tempesta ha messo a dura prova la resistenza delle infrastrutture e la prontezza dei soccorritori. La loro dedizione ha permesso di affrontare questa emergenza, salvando vite e limitando i danni. Un esempio di coraggio e impegno senza pause.

Serata e nottata di straordinari per i vigili del fuoco a seguito del violento temporale che ieri ha colpito Monza e la Brianza. Uomini e mezzi sono intervenuti in oltre 30 situazioni di emergenza nel capoluogo, a Brugherio e Agrate Brianza. Le richieste di soccorso hanno riguardato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Alberi caduti, allagamenti e tetti danneggiati: superlavoro dei vigili del fuoco in Brianza

