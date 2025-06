Alba Adriatica tragedia sfiorata | auto sbanda e finisce in spiaggia

Una scena da incubo ad Alba Adriatica, dove un'auto in fuga di controllo si è schiantata sulla spiaggia, sfiorando una tragedia. Tra ombrelloni e bagnanti spaventati, la disavventura si è conclusa con alcuni feriti lievi, grazie alla prontezza dei soccorritori. La causa sembra un malore del conducente, ma l'incidente invita a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale. Un episodio che rimarrà nella memoria della comunità locale.

Tragedia sfiorata ad Alba Adriatica, in Abruzzo. Una macchina che stava percorrendo il lungo mare, ha perso il controllo, ha sbandato e ha fatto irruzione in uno stabilimento balneare. L'auto è finita a riva tra ombrelloni e bagnanti: ci sono diversi feriti ma per fortuna nessuno di loro è grave. L'ipotesi è che il conducente abbia avuto un malore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alba Adriatica, tragedia sfiorata: auto sbanda e finisce in spiaggia

