Alba Adriatica terrore in spiaggia | auto piomba sugli ombrelloni chi era alla guida

Un pomeriggio di paura ad Alba Adriatica: un’auto, forse a causa di un malore o di un errore, si è improvvisamente scagliata tra gli ombrelloni, creando scompiglio e ferendo quattro persone. La scena ha lasciato tutti sgomenti, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, la situazione è sotto controllo. Gli accertamenti continuano per chiarire le cause di questa drammatica vicenda.

Attimi di terrore intorno alle 13.30 di lunedì 16 giugno sul litorale di Alba Adriatica: infatti un’auto ha fatto improvvisamente irruzione tra gli ombrelloni, dritta in spiaggia. Il veicolo, guidato da un anziano, è finito sulla sabbia per cause ancora in fase di accertamento, seminando il panico tra i bagnanti. Nel violento impatto sono rimaste ferite almeno quattro persone, ma fortunatamente nessuna di loro sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso sia ai feriti sia al conducente, un uomo di 83 anni residente a Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alba Adriatica, terrore in spiaggia: auto piomba sugli ombrelloni, chi era alla guida

In questa notizia si parla di: alba - adriatica - terrore - spiaggia

Alba Adriatica è giallorossa: l'Asd Frampula trionfa nel Catch ‘n serve - Un vero trionfo per l'ASD Frampula alla manifestazione nazionale “Sport senza confini”, organizzata annualmente da AICS ad Alba Adriatica.

(? Enea Conti) Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, all’altezza del bagno 70. Una donna dell’età compresa tra i 40 e i 50 anni è morta dopo essere stata travolta da una ruspa cingolata in retromarcia. La vittima si trovava all'altezza d Vai su Facebook

Alba Adriatica, terrore in spiaggia: auto piomba sugli ombrelloni, chi era alla guida | .it; Alba Adriatica (Teramo), auto irrompe in spiaggia: quattro feriti; Un fulmine sulla spiaggia, tre bagnanti ferite gravemente: «Un boato fortissimo, sembrava l'apocalisse» FOTO.

Tragedia sfiorata ad Alba Adriatica. Auto piomba in spiaggia tra i bagnanti - Attimi di grande tensione questo pomeriggio ad Alba Adriatica, dove un’auto è piombata improvvisamente tra gli ombrelloni dello stabilimento balneare Alba Beach, travolgendo tutto ciò ... Si legge su lanuovariviera.it

Alba Adriatica, auto piomba in spiaggia: quattro feriti. Alla guida un anziano di 83 anni - Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto condotta da un ... Lo riporta msn.com