Alba Adriatica auto piomba in spiaggia e ferisce bagnanti

Una scena da shock ad Alba Adriatica, dove un'auto ha improvvisamente invaso una spiaggia, causando panico e feriti tra i bagnanti. L'incidente, che ha coinvolto una Volkswagen Golf condotta da un anziano di 83 anni, ha messo in allarme l'intera comunità. Mentre le autorità indagano sulle cause, si solleva il dibattito sulla sicurezza delle aree balneari e sui rischi legati alla guida degli anziani. La vicenda scuote l'opinione pubblica e sottolinea l'importanza di misure preventive.

(Adnkronos) – Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Un'auto è finita improvvisamente all'interno di uno stabilimento balneare, 'Alba Beach', travolgendo ombrelloni e fioriere e investendo due bagnanti. L'incidente ha coinvolto una Volkswagen Golf guidata da un 83enne che viaggiava con la moglie di 81 anni. Entrambi sono residenti a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: alba - adriatica - auto - bagnanti

