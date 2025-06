Al via l’Atp di Halle | dal montepremi al calendario la guida completa

Pronti a vivere un'altra emozionante settimana di tennis? L’ATP 500 di Halle, uno dei tornei più prestigiosi sulla terra battuta, è ufficialmente iniziato. Dal montepremi alle sfide in programma, questa guida completa vi accompagnerà attraverso tutto ciò che c’è da sapere. Restate con noi per scoprire le ultime novità e le attese di un evento che promette spettacolo e grandi sorprese.

(Adnkronos) – Al via l'Atp 500 di Halle, in Germania. Il torneo inizia oggi, lunedì 16 giugno, e si concluderà domenica 22 giugno. L'anno scorso è stato vinto da Jannik Sinner, che tornerà in campo anche nel 2025 per difendere il titolo e prepararsi al grande appuntamento di Wimbledon. Dal montepremi al calendario, ecco tutte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

