Al via la terza edizione di Vela e salute l’iniziativa della Lega navale italiana e Arnas Garibaldi di Catania

Al via la terza edizione di Vela & Salute, un’iniziativa unica dedicata alla promozione della prevenzione e del benessere attraverso la navigazione a vela solidale. Organizzata dalla Lega Navale Italiana e Arnas Garibaldi di Catania, questa manifestazione coinvolge 13 sezioni in Sicilia orientale, unendo passione per il mare e impegno sociale. Un’occasione per unire divertimento, salute e solidarietà sotto il cielo siciliano, perché insieme possiamo fare la differenza.

Tutto pronto per la terza edizione di "Vela & Salute" la navigazione a vela solidale - al via da oggi e sino al 21 giugno - organizzata dalla Lega Navale Italiana, con le sue 13 sezioni della Sicilia orientale e Arnas Garibaldi di Catania, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione della.

È salpata oggi da Capo d'Orlando la terza edizione di "Vela & Salute", uno dei principali progetti estivi della campagna della Lega Navale Italiana "Mare di Legalità". Dodici barche confiscate alla criminalità organizzata e intitolate dalla LNI a vittime della

