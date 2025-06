Al via in Canada il vertice del G7 Trump tra i più attesi

Al via oggi in Canada il vertice del G7, uno degli eventi più attesi dell'anno. Tra i protagonisti, il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha appena rilasciato dichiarazioni sul Iran e su Putin, alimentando l'attenzione internazionale. La diplomazia globale si prepara a incontri cruciali, pronti a definire le sfide e le alleanze future. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa intensa sessione internazionale.

La diplomazia al lavoro. Al via oggi in Canada, il vertice del G7. Il più atteso è il presidente Degli stati Uniti Trump che ha appena rilasciato una serie di dichiarazioni sull’Iran e su Putin. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Al via in Canada il vertice del G7. Trump tra i più attesi

In questa notizia si parla di: canada - vertice - trump - attesi

In Canada vertice finanziario del G7, invitata anche l'Ucraina - In vista del vertice finanziario del G7, tenutosi a Banff, Alberta, Canada, i ministri delle Finanze e i banchieri centrali si sono riunti per discutere questioni economiche globali.

Vertice G7 in Canada: si parla ancora di clima?; Trump in Canada per il G7, incontro con Zelensky al summit; G7, Meloni in Canada con la figlia. Vede Merz e Starmer, domani il via. Al centro crisi Iran-Israele.

In Canada il G7 di Kananaskis: Trump non firma sul tavolo guerre e dazi - Fitta agenda di incontri bilaterali per von der Leyen e Costa, ma non con Trump Dal primo ministro canadese Mark Carney al presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva: tra oggi e domani, al G7 di Kana ... Come scrive msn.com

Ucraina Russia, Zelensky atteso martedì al G7. Previsto incontro con Trump. LIVE - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine del G7 avrà un incontro con quello dell'Ucraina Volodimir Zelensky, in arrivo domani a Kananaskis. Si legge su tg24.sky.it