Al via il congresso regionale del Pd gli appuntamenti nel Ravennate

Al via il congresso regionale del PD nel ravennate, un’occasione imperdibile per rafforzare il dialogo e consolidare le scelte future del partito. In tutta l’Emilia-Romagna, gli appuntamenti si moltiplicano, aprendo spazi di confronto e partecipazione tra iscritti e cittadini. Un momento di democrazia interna che segna il passo verso un rilancio condiviso, ricco di idee, entusiasmo e impegno collettivo. Restate sintonizzati: il futuro del PD si costruisce insieme.

Prosegue in tutta l’Emilia-Romagna il percorso congressuale del Partito Democratico per il rinnovo della segreteria e dell’assemblea regionale, "un momento di confronto e partecipazione, che coinvolge gli iscritti del partito in ogni territorio, nel segno della democrazia interna e dell’impegno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Al via il congresso regionale del Pd, gli appuntamenti nel Ravennate

Battaglia nel Pd, Enzo Bianco: "sostengo il ricorso sul congresso regionale" - Nel contesto di una battaglia interna al Partito Democratico, Enzo Bianco esprime il suo fermo sostegno al ricorso presentato alla commissione nazionale e regionale di garanzia.

