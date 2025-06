Al via i lavori per nuove fioriere e arredi in via Cavour

aspetto estetico e rendendolo ancora più accogliente per residenti e visitatori. Questi interventi intendono trasformare via Cavour in un vero e proprio esempio di arredo urbano sostenibile e di qualità, favorendo un ambiente più verde, vivo e piacevole da vivere quotidianamente. Un passo importante verso la riqualificazione urbana che mira a rafforzare il senso di comunità e l’attrattiva della nostra città.

Sono iniziati i lavori per l’installazione di 30 nuove fioriere in via Cavour, un primo intervento di riqualificazione dell’arredo urbano che proseguirà nei prossimi giorni con l’aggiunta di ulteriori fioriere. L’obiettivo è valorizzare uno degli assi più frequentati della città, migliorandone il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Al via i lavori per nuove fioriere e arredi in via Cavour

In questa notizia si parla di: fioriere - lavori - cavour - arredi

Spostamento delle fioriere in centro, lavori con la gru. E cambia la viabilità - Mercoledì 21, tra le 7.30 e le 17, il controviale di viale Cavour sarà chiuso al traffico per lavori di spostamento delle fioriere con gru, tra via degli Spadari e largo Castello.

Al via i lavori per nuove fioriere e arredi in via Cavour; Nuova pavimentazione stradale per via Baruffaldi e per un tratto del controviale di viale Cavour; Deliberato dalla giunta l'atto di indirizzo per l'acquisto di nuovi arredi in piazza Cavour.

Firenze: nuovi arredi urbani in via Cavour - Bettini – Sono stati ultimati, poi, i lavori di Publiacqua per rialimentare l’impianto ... Come scrive nove.firenze.it

Scandicci, nuovi arredi urbani con panchine, fioriere e tavoli per gli scacchi - È stata completata la sistemazione dei nuovi arredi in piazza Cavour, in zona San Giusto, dove sono state installate nuove panchine, sedute a forma di "S", sedute con fioriere e tavoli da gioco per ... Si legge su 055firenze.it