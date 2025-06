Al via i lavori al cavalcavia Porta Milano | almeno tre mesi di chiusura

Attenzione cittadini: da martedì il cavalcavia Porta Milano sarà temporaneamente chiuso al traffico per almeno tre mesi. Dopo una lunga attesa di oltre due anni e mezzo, i lavori di ripristino riprendono per garantire sicurezza e riqualificazione della zona. La segnaletica informativa sarà posizionata già lunedì per agevolare gli spostamenti. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e alternative di percorrenza, perché la vostra sicurezza è la nostra priorità.

Nella giornata di lunedì sarà posizionata la segnaletica, mentre da martedì sarà chiuso al transito il cavalcavia Porta Milano. Per almeno tre mesi il cavalcavia sarà chiuso per consentire di terminare i lavori che sono stati sospesi oltre due anni e mezzo fa a causa del crollo del cavalcavia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Al via i lavori al cavalcavia Porta Milano: almeno tre mesi di chiusura

In questa notizia si parla di: cavalcavia - lavori - porta - milano

Linea Napoli-Baiano, stop ai treni per oltre quattro mesi per lavori sul cavalcavia - La linea Napoli-Baiano subirà un'interruzione dei servizi ferroviari per oltre quattro mesi a partire dal 21 maggio 2025.

A Novara chiude il cavalcavia Porta Milano, tre mesi per tornare alla normalità http://dlvr.it/TKzdvV @LaStampa Vai su X

Durante i lavori il pronto soccorso avrà un nuovo accesso ? Vai su Facebook

Al via i lavori al cavalcavia Porta Milano: almeno tre mesi di chiusura; Riaperto il cavalcavia XXV Aprile. Lunedì chiude il Porta Milano per lavori strutturali; Torna la stagione dei cavalcavia a Novara, sta per chiudere Porta Milano.

Riaperto il cavalcavia XXV Aprile. Lunedì chiude il Porta Milano per lavori strutturali - Gli automobilisti provenienti dalla stazione (viale Manzoni) o da largo Cavour diretti in zona Sant’Agabio potranno utilizzare il cavalcavia XXV Aprile o deviare verso viale Curtatone da corso ... Si legge su lavocedinovara.com

I ponti di Novara non trovano pace. Crepa sul cavalcavia Porta Milano - Una crepa trasversale si è aperta sul cavalcavia Porta Milano, nel tratto sopra viale Manzoni, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana, già sottoposto a lavori di consolidamento nel 2019. Secondo rainews.it