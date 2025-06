Al via G7 in Canada leader Ue provano mediazione su dazi e Ucraina

Al via il G7 in Canada, dove i leader europei si impegnano in delicate mediazioni su dazi e Ucraina. Tra le montagne di Kananaskis, l’atmosfera si fa ancora più complessa con il conflitto Israele-Iran che rischia di sovrapporsi alle tensioni già elevate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avviato incontri informali, cercando di tessere alleanze per affrontare le sfide internazionali. La diplomazia è chiamata a giocare un ruolo chiave in questa cruciale tornata di incontri.

Kananaskis, 16 giu. (askanews) - Si aprono i lavori in Canada del G7, a Kananaskis, ai piedi delle Rocky Mountains, dove i già difficili colloqui fra Donald Trump e gli altri leader su Ucraina e dazi, saranno ulteriormente complicati dal conflitto fra Israele e Iran, che monopolizzerà i discorsi. Il lavoro di mediazione è cominciato alla vigilia dell'apertura ufficiale con un lungo e informale colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro canadese Mark Carney. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al via G7 in Canada, leader Ue provano mediazione su dazi e Ucraina

