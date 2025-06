Al via a Napoli gli Stati generali della prevenzione apre Mattarella

A Napoli si apre un importante dibattito sulla prevenzione, pilastro essenziale della salute pubblica, con l'apertura ufficiale del presidente Mattarella. Due giorni di incontri istituzionali, tecnici e scientifici che mirano a rafforzare le strategie di prevenzione, coinvolgendo esperti e stakeholder. Un appuntamento fondamentale che promette di delineare nuove priorità per il sistema sanitario italiano e migliorare la qualità della vita di tutti. La sfida è appena iniziata.

(Adnkronos) – Al via a Napoli gli Stati generali della prevenzione promossi dal ministero della Salute. La due giorni dell'evento istituzionale, tecnico e scientifico è dedicata al rafforzamento della prevenzione come pilastro fondamentale della salute pubblica. L'apertura della sessione plenaria con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.